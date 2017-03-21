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Медицинские учреждения и организация Алтайского края начали готовиться к предстоящему паводку в регионе. Об этом журналистам в понедельник, 20 марта, рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Насонов.

По его словам, в Алтайском крае уже разработана схема взаимодействия между главными врачами районов по вопросам оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации больных и пострадавших людей. Медучреждения готовы работать, в том числе, в автономном режиме с резервными источниками питания, подготовлены запасы медикаментов, воды. Так на контроле стоит вопрос с лекарствами для льготных граждан.

Сергей Насонов отметил, что министром здравоохранения Ириной Долговой подписан приказ об обеспечении медицинской помощью населения Алтайского края на период грядущего паводка. Главными задачами руководителей медицинских учреждений станет предупреждение возникновения массовых инфекционных заболеваний и своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации.

Уже с 20 марта в лечебно-профилактических учреждениях края начинается персонифицированный ежедневный учет беременных, маломобильных и нетранспортабельных больных, а также детей до 3 лет.

"Особый акцент в подготовке к паводковой ситуации делается на профилактику и ранее выявление не только хронических, но и острых кишечных инфекций, брюшного тифа, дизентерии, сальмонеллеза. Для этого в крае будет создан необходимый запас дезинфицирующих средств, фагов", — отметил Сергей Насонов.

Ранее неоднократно сообщалось, что по прогнозам синоптиков в Алтайском крае в 2017 году стоит ожидать сильную волну паводка. В зону подтопления могут войти около 40 районов региона.