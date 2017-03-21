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Жительницу Бурятии подозревают в убийстве своего мужа при помощи топора — преступление было совершено после того, как пьяный супруг избил жену и высказал ей угрозы.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 23-летняя девушка вместе с 25-летним мужем воспитывала двух малолетних детей.
В последнее время между супругами происходили частые ссоры на бытовой почве. 17 марта муж вернулся из тайги с заработков и привез пять тысяч рублей. Из этой суммы три тысячи отдел жене, а на оставшиеся деньги ушел в загул.
"Девушка потратила полученные средства, чтобы отдать долги, а на остатки купила немного еды в дом. 19 марта в вечернее время муж в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, потребовал ужин, а затем принялся ругать жену, что она подала суп без мяса. Супруга попыталась объяснить, что в семье нет денег для покупки мяса", — добавляют в СКР.
Пьяный супруг, придя в ярость, принялся избивать и истязать жену, после чего пообещал убить ее во сне. Вскоре мужчина успокоился и лег спать. Его супруга долго не могла заснуть, опасаясь высказанных угроз. В итоге она вышла во двор, взяла топор и нанесла им несколько ударов по голове мужа.
Затем девушка пришла в себя, позвонила в скорую помощь и в полицию, после чего разбудила детей и вывела их на улицу, чтобы они не смотрели на происходящее.
Следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу с тем, чтобы выяснить, совершено ли убийство в состоянии аффекта.
В данный момент в отношении женщины избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии
"В данный момент в отношении женщины избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении." Получается она человека убила и её даже не посадили?
И что опять скажите путен не виноват? Вот если бы в этой семье муж привез 50000 рублей? Вот только не надо говорить, что 47000 бы пропил, а 3000 жене отдал.
- гость - 21 марта 2017 г. 10:17
пока не докажут что она убила, она просто подозреваемый, а так как малолетки на руках вот и мера такая. докажут и закроют до суда
21.03.2017 10:20 - гость - И что опять скажите путен не виноват
Тебе Путин должен деньги в семью приносить?
олучается она человека убила и её даже не посадили?
она человека не убивала.
21.03.2017 10:34 - гость - 21.03.2017 10:20 - гость - И что опять скажите путен не виноват
Тебе Путин должен деньги в семью приносить?
Он ДОЛЖЕН создавать условия для возможности приносить в семьи деньга, а не копейки.
Нищета, безнадёга, пьянство... смерть.
Амик, Расскажите лучше про аварию ночью на Исакова на против дома 211 у магазина Исаковский, там была драка куча ментов машин 5 и скорая.