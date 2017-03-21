Вторник, 21 Март, 10:59

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,28
€ 61,7
Brent
$ 51,5
-7°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Жительница Бурятии зарубила пьяного мужа, взбешенного из-за супа без мяса

, ИА "Амител"
Женщина сама вызвала правоохранительные органы после совершенного убийства

Фото: picloads.ru

Жительницу Бурятии подозревают в убийстве своего мужа при помощи топора — преступление было совершено после того, как пьяный супруг избил жену и высказал ей угрозы.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 23-летняя девушка вместе с 25-летним мужем воспитывала двух малолетних детей.

В последнее время между супругами происходили частые ссоры на бытовой почве. 17 марта муж вернулся из тайги с заработков и привез пять тысяч рублей. Из этой суммы три тысячи отдел жене, а на оставшиеся деньги ушел в загул.

"Девушка потратила полученные средства, чтобы отдать долги, а на остатки купила немного еды в дом. 19 марта в вечернее время муж в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, потребовал ужин, а затем принялся ругать жену, что она подала суп без мяса. Супруга попыталась объяснить, что в семье нет денег для покупки мяса", — добавляют в СКР.

Пьяный супруг, придя в ярость, принялся избивать и истязать жену, после чего пообещал убить ее во сне. Вскоре мужчина успокоился и лег спать. Его супруга долго не могла заснуть, опасаясь высказанных угроз. В итоге она вышла во двор, взяла топор и нанесла им несколько ударов по голове мужа.

Затем девушка пришла в себя, позвонила в скорую помощь и в полицию, после чего разбудила детей и вывела их на улицу, чтобы они не смотрели на происходящее.

Следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу с тем, чтобы выяснить, совершено ли убийство в состоянии аффекта.

В данный момент в отношении женщины избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

21.03.2017 10:17
- гость -

"В данный момент в отношении женщины избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении." Получается она человека убила и её даже не посадили?

0  0
21.03.2017 10:20
- гость -

И что опять скажите путен не виноват? Вот если бы в этой семье муж привез 50000 рублей? Вот только не надо говорить, что 47000 бы пропил, а 3000 жене отдал.

0  0
21.03.2017 10:20
- гость -

- гость - 21 марта 2017 г. 10:17

пока не докажут что она убила, она просто подозреваемый, а так как малолетки на руках вот и мера такая. докажут и закроют до суда

0  0
21.03.2017 10:34
- гость -

21.03.2017 10:20 - гость - И что опять скажите путен не виноват

Тебе Путин должен деньги в семью приносить?

0  0
21.03.2017 10:39
- гость -

олучается она человека убила и её даже не посадили?

она человека не убивала.

0  0
21.03.2017 10:41
- гость -

21.03.2017 10:34 - гость - 21.03.2017 10:20 - гость - И что опять скажите путен не виноват

Тебе Путин должен деньги в семью приносить?

Он ДОЛЖЕН создавать условия для возможности приносить в семьи деньга, а не копейки.

0  0
21.03.2017 10:46
- гость -

Нищета, безнадёга, пьянство... смерть.

0  0
21.03.2017 10:46
- гость -

Амик, Расскажите лучше про аварию ночью на Исакова на против дома 211 у магазина Исаковский, там была драка куча ментов машин 5 и скорая.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:53
Губернатор Карлин отправился инспектировать подготовку Бийска к паводку 0
10:33
Два пьяных поляка остановили на 40 минут завод BMW в Мюнхене 5
10:28
Губернатор пообещал преобразить Барнаул к 80-летию Алтайского края 7
10:14
Paramount Pictures сообщила об отказе от съемок "Терминатора" 0
10:06
Жительница Бурятии зарубила пьяного мужа, взбешенного из-за супа без мяса 8
09:51
Алтайские медучреждения начали массово готовиться к предстоящему паводку 1
09:36
Робби Уильямс захотел поехать на "Евровидение" от России 10
09:30
Эксклюзивные аксессуары из кожи представил бренд Briller 0
09:27
Дорожники в Алтайском крае открыли "горячие линии" на период паводка 3
09:16
Дональд Трамп за год стал беднее на миллиард долларов — СМИ 3
09:08
Городскую набережную в Архангельске застелили паркетом 5
09:00
Как правильно выбрать кофе, сколько его можно хранить и как готовить? 0
08:57
СМИ: Трамп в девятый раз станет дедушкой 0
08:39
Семибалльные пробки "сковали" Барнаул утром 21 марта 3
08:30
Шопинг без границ: ТРК "Сити-центр" дарит поездку в Италию 7
08:20
СМИ: СБУ готовит документ о запрете Самойловой въезжать на Украину 16
08:00
Электромаркет нового формата открылся в Барнауле 3
07:34
Губернатор Карлин объяснил свою позицию по оптимизации алтайских школ 41
07:03
Коттедж с декоративным водопадом продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 7
06:32
"Семерка" названа самым популярным автомобилем в России 2
06:01
Количество ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае за год выросло на 20% 6
05:06
Солнце и плюсовые температуры ждут барнаульцев 21 марта 0
04:03
6,5 млн новых учебных мест собираются создать в школах России за 10 лет 1
02:45
Милонов не помешал "Красавице и чудовищу" стать лидером проката в России 0
01:40
Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер ушел из жизни 8
00:08
Видео с гигантским петухом вызвало бурные споры среди интернет-сообщества 2
23:04
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков ради виноделов 0
22:03
Песков заявил, что в Кремле не будут анализировать слова Трампа о Путине 0
21:07
Жвачки, призывающие играть в смертельные игры, изымают с продаж в Оренбурге 2
20:04
Рубль переукреплен на 10-12% - министр финансов Силуанов 6
19:50
Песков опроверг слухи о замене Самойловой на "Евровидение-2017" 0
19:27
Девять жителей Алтайского края в этом году отметят вековой юбилей 0
19:08
Коротко о главном: Савинцев, Фризен и кандидаты в президенты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 марта
18:50
Около 400 туристов не могут вылететь в Россию из Доминиканы вторые сутки 0
18:35
Масштабные учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму 0
18:17
Число детских самоубийств в России в 2016 году выросло на 57% 1
18:04
Срок или крупный штраф. Что будет за хулиганство на транспорте? 0
17:51
Молодых бийчан поймали за раскладкой синтетических наркотиков 1
17:34
Президент Путин утвердил 40 членов Общественной палаты 0
17:24
Молодой девушке, сбившей пешехода на Toyota Vitz в Барнауле, грозит срок 6
17:12
Срок и штраф: прокуратура пояснила свою позицию по делу Игоря Савинцева 4
17:03
Что за новый вирус нашли в банкоматах и опасно ли это для держателей карт? 1
16:51
Александр Карлин после футбола решил развивать хоккей в Алтайском крае 2
16:34
Главным судебным приставом России назначен Дмитрий Аристов 3
16:30
Чем опасен грипп В и как им не заразиться? 0
16:24
Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц и вернулся в Минск 0
16:13
Гособвинение просит для бывшего сити-менеджера Барнаула пять лет колонии 8
16:04
Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран 4
15:50
Следком Алтайского края вышел в социальные сети 4
15:34
Почтальонам в девяти регионах Сибири выдадут мобильные терминалы 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.