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Жительницу Бурятии подозревают в убийстве своего мужа при помощи топора — преступление было совершено после того, как пьяный супруг избил жену и высказал ей угрозы.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 23-летняя девушка вместе с 25-летним мужем воспитывала двух малолетних детей.

В последнее время между супругами происходили частые ссоры на бытовой почве. 17 марта муж вернулся из тайги с заработков и привез пять тысяч рублей. Из этой суммы три тысячи отдел жене, а на оставшиеся деньги ушел в загул.

"Девушка потратила полученные средства, чтобы отдать долги, а на остатки купила немного еды в дом. 19 марта в вечернее время муж в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, потребовал ужин, а затем принялся ругать жену, что она подала суп без мяса. Супруга попыталась объяснить, что в семье нет денег для покупки мяса", — добавляют в СКР.

Пьяный супруг, придя в ярость, принялся избивать и истязать жену, после чего пообещал убить ее во сне. Вскоре мужчина успокоился и лег спать. Его супруга долго не могла заснуть, опасаясь высказанных угроз. В итоге она вышла во двор, взяла топор и нанесла им несколько ударов по голове мужа.

Затем девушка пришла в себя, позвонила в скорую помощь и в полицию, после чего разбудила детей и вывела их на улицу, чтобы они не смотрели на происходящее.

Следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу с тем, чтобы выяснить, совершено ли убийство в состоянии аффекта.

В данный момент в отношении женщины избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.