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Руководство компании Paramount Pictures прекратит финансирование кинофраншизы "Терминатор". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Daily News.

По словам собеседника издания, от шестой части культового фильма отказались из-за негативной реакции критиков на последнюю ленту киносаги — "Терминатор: Генезис". Пятый фильм был попыткой возродить франшизу, однако критикам он не понравился, в итоге руководство студии разочаровалось в фильме, хотя он приносил большую прибыль.

Источник заявил, что работа над новым фильмом во франшизе полностью остановлена. "Все кончено для "Терминатора" и Арнольда", — добавил он.

Агентство напоминает, что ранее говорилось о возможном выходе на экраны нового фильма с участием Арнольда Шварценеггера в текущем году.