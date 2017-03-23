Что можно купить в Барнауле за 600 рублей? Можно приобрести билеты на двоих в театр или кино, съесть с коллегой по бизнес-ланчу в кафе, съездить на такси туда-обратно в любую точку города, или приобрести квартиру в центре краевой столицы.

ЖК "Большая Медведица" объявил о новой акции – "Квартира за 600 рублей* в день!". Такой кредит клиентам жилого комплекса предлагает Сбербанк. Принять участие в акции очень просто – нужно лишь приобрести квартиру в ипотеку, заплатив первоначальный взнос. Предложение действует на все квартиры в жилом комплексе.

На фото: Готовая квартира в ЖК "Большая Медведица"

На фото: Экскурсия по жилому комплексу

Жилой комплекс "Большая Медведица" – это четыре комфортабельных многоквартирных дома, которые расположены на улицах Пролетарская и Партизанская. В шаговой доступности – вся необходимая для городского человека инфраструктура: школа и детский сад, зеленый сквер, торгово-развлекательные центры ("Сити-Центр", "Гулливер-парк", "Первомайский"), фермерский рынок и супермаркеты, остановки общественного транспорта. Для автовладельцев построен двухуровневый паркинг. Всего в жилом комплексе около 300 машиномест.

На фото: Многие семьи уже получили ключи от своих квартир в ЖК "Большая Медведица"

Для клиентов "Большой Медведицы" действует ряд выгодных предложений: рассрочка, ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк и других банках.

Подробности акции узнавайте по телефону 533-233

Сайт ЖК "Большая Медведица" — gk-bm.ru

*600 рублей в день – это расчет на ежедневный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру стоимостью 1 664 000 руб. (ежемесячный платеж составляет 18 тыс.рублей). Предложение рассчитано совместно с ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия №1481. Кредит предоставляется ПАО Сбербанк.