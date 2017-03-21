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Сумму в размере около миллиарда рублей вложат в совершенствование городской среды и инфраструктуры Барнаула к 80-летию Алтайского края, которое отмечается в этом году.

Об этом сообщил в рамках "Медиалога" губернатор Александр Карлин, уточнив, что средства направят из федерального, краевого и городского бюджетов. "Мы давно такое количество ресурсов не направляли на оздоровление городской среды и в столице, и в других городах", — подчеркнул глава региона.По словам Карлина, в региональном центре в этом году будут обновлены микрорайоны, места проведения досуга, а также места, знаковые с точки зрения истории и культуры Барнаула.

"Думаю, что к нашим юбилейным торжествам, к началу осени, мы увидим Барнаул преобразившимся", — отметил губернатор.

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Александр Карлин добавил, что к юбилею края будут закончены фасадные работы в здании Художественного музея. "Площадь Октября засияет во всем своем архитектурном великолепии сталинского ампира 50-х годов. В Барнауле появится уникальный архитектурный ансамбль, какого нет ни в одном городе Сибири. К этому мы целенаправленно идем уже несколько лет. Когда-то на месте нынешнего Молодежного театра имени Валерия Золотухина планировали построить очередной торговый центр. Мы этого не допустили, и сегодня на площади Октября стоит шикарный театр, который будет работать на город и край многие десятилетия", — подчеркнул глава региона.

Также часть средств планируется направить на развитие туркластера "Барнаул — горнозаводской город".