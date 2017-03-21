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Автомобильный конвейер на заводе концерна BMW в Мюнхене (Германия) остановил работу на 40 минут из-за двух сборщиков, которые находились на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате концерну причинен ущерб в размере до миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

Отмечается, что коллеги нашли рабочих без сознания, после чего вызвали скорую помощь. В результате экспертизы было установлено, что в крови одного из них содержится алкоголь, а другой принял амфетамин. Также оба сборщика употребили синтетическую курительную смесь.

По словам представителя автоконцерна, убытки из-за вынужденной остановки конвейера равны "сумме с пятью нулями".

Подчеркивается, что такой инцидент произошел впервые в истории BMW. Пьяные рабочие являются выходцами из Польши.