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Автомобильный конвейер на заводе концерна BMW в Мюнхене (Германия) остановил работу на 40 минут из-за двух сборщиков, которые находились на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате концерну причинен ущерб в размере до миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.
Отмечается, что коллеги нашли рабочих без сознания, после чего вызвали скорую помощь. В результате экспертизы было установлено, что в крови одного из них содержится алкоголь, а другой принял амфетамин. Также оба сборщика употребили синтетическую курительную смесь.
По словам представителя автоконцерна, убытки из-за вынужденной остановки конвейера равны "сумме с пятью нулями".
Подчеркивается, что такой инцидент произошел впервые в истории BMW. Пьяные рабочие являются выходцами из Польши.
Комментарии
это будет мем. БМВ собирают укуреные поляки
На конвейере ВАЗа такова не бывает!
Завод в тольяти был остановлен на день. На сборку Приор вышло 2 трезвых сборщика.
Польское восстание немцы вполне способны подавить
Теперь понятно почему BWM из "знака качества" превратились в вёдра, с мерседесами та же история, да и вообще качество большинства товаров из ЕС за последние годы очень сильно упало.