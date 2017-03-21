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Губернатор Александр Карлин во вторник, 21 марта, приедет с инспекцией в алтайский наукоград и проверит, как здесь идет подготовка к паводку.

"В ходе рабочей поездки губернатор Александр Карлин проинспектирует ход подготовки к паводку населенных пунктов Красногорского, Бийского районов и города Бийска", — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Краевые власти напоминают, что в результате мощного наводнения, которое произошло весной 2014 года здесь пострадали жилые дома, а также инфраструктурные и социально значимые объекты.

На восстановительные работы были потрачены серьезные бюджетные средства. Сегодня губернатор Карлин проверит, как функционируют эти объекты.

Кроме того, глава региона встретится в рамках поездки с руководителями сельсоветов населенных пунктов Березовка, Быстрянка, Малоугренево, а также директорами школ и местными жителями.