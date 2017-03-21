Фото: нашбийск.рф
Губернатор Александр Карлин во вторник, 21 марта, приедет с инспекцией в алтайский наукоград и проверит, как здесь идет подготовка к паводку.
"В ходе рабочей поездки губернатор Александр Карлин проинспектирует ход подготовки к паводку населенных пунктов Красногорского, Бийского районов и города Бийска", — сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Краевые власти напоминают, что в результате мощного наводнения, которое произошло весной 2014 года здесь пострадали жилые дома, а также инфраструктурные и социально значимые объекты.
На восстановительные работы были потрачены серьезные бюджетные средства. Сегодня губернатор Карлин проверит, как функционируют эти объекты.
Кроме того, глава региона встретится в рамках поездки с руководителями сельсоветов населенных пунктов Березовка, Быстрянка, Малоугренево, а также директорами школ и местными жителями.
Комментарии
А зачем они на столах имена пишут? Может старые маразматики забывают как кого зовут?
Лучше б к нам , в Лебяжку б приехал
Предупреждение подтоплений в паводок начинается с самых простых домашних дел – сбросить снег с крыши дома, отбросить его на метр от стен дома и других построек, расчистить естественные стоки воды с участка, их знает каждый хозяин. Очевидно, что самым сложным образом будут переживать паводок те, кто встречал его, лежа на диване. (c)
По следам Навального идёт, вынюхивает, что и как.
И зеленку с собой взял....
11:44 фотка прямо в тему. Он как бы спрашивает: - почему не облили Навального зелёнкой?
Я думаю, что всё-таки не он облил.
На столе, перед каждым чиновником бутылёк с зелёнкой
Всю зелёнку вчерась испортили на Шрековального,хе,хе,хе!
В Быстрый заезжайте, вот где конь не валялся.
Рубанок, дуй на Евровидение , в Киев, про прицел оптический, микро отель в Фоедосии петь будешь, посмотрим насколько тебя хватит, свидомый соловей
21.03.2017 12:13 Гость В Быстрый заезжайте, вот где конь не валялся.
В телевизоре он видел, ваш быстрый, у вас там ни медицинского, ни горнозаводского кластера нет
"Всю зелёнку вчерась испортили на Шрековального"----------- Как совсем всю? У него большой список городов. Надеюсь яйца ещё остались?
Могусь малость повториться,не все барнаульцы,богаты до его уровня дабы тратить десяток яиц за 60 рубасов на эту морду,не все из вас имеют конторку в Черногории,по строительству коттеджей!