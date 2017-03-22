День открытых дверей — отличный вариант для абитуриентов и школьников. 25 марта политехнический университет распахнет свои двери для всех школьников и абитуриентов. На встрече с руководством АлтГТУ, директорами институтов и деканами факультетов гости университета получат подробную информацию о вузе, о возможностях, которые открываются перед студентами в учебной, научной, спортивной, общественно-политической, художественной деятельности, узнают о перспективах трудоустройства по окончании вуза.

Будущие абитуриенты и их родители ознакомятся с правилами приема, с положением об учете индивидуальных достижений школьников, поступающих в АлтГТУ. Для желающих будет организована запись на подготовительные курсы.

Для сомневающихся в выборе своей будущей профессии специалисты проведут консультации и тренинги, помогут определиться с предметами единого государственного экзамена, дающими право поступления на бюджетные места в АлтГТУ.

Начало мероприятия в 13.00 в актовом зале главного корпуса АлтГТУ. (пр. Ленина, 46).

Программа мероприятия размещена на сайте АлтГТУ