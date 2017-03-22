День открытых дверей — отличный вариант для абитуриентов и школьников. 25 марта политехнический университет распахнет свои двери для всех школьников и абитуриентов. На встрече с руководством АлтГТУ, директорами институтов и деканами факультетов гости университета получат подробную информацию о вузе, о возможностях, которые открываются перед студентами в учебной, научной, спортивной, общественно-политической, художественной деятельности, узнают о перспективах трудоустройства по окончании вуза.
Будущие абитуриенты и их родители ознакомятся с правилами приема, с положением об учете индивидуальных достижений школьников, поступающих в АлтГТУ. Для желающих будет организована запись на подготовительные курсы.
Для сомневающихся в выборе своей будущей профессии специалисты проведут консультации и тренинги, помогут определиться с предметами единого государственного экзамена, дающими право поступления на бюджетные места в АлтГТУ.
Начало мероприятия в 13.00 в актовом зале главного корпуса АлтГТУ. (пр. Ленина, 46).
Программа мероприятия размещена на сайте АлтГТУ
Комментарии
А слабо написать, когда он состоится-то???
22.03.2017 10:58 - гость - -------------- Смотришь в книгу видишь фигу? Шары то разуй.
25 марта АлтГТУ откроет свои двери для школьников и абитурентов
Ну выучусь, стану инженером, а трудоустроиться где, а оплата труда? Лучше уж в полицию - Путина от народа защищать.
- гость - 22 марта 2017 г. 11:00
Мы может на разных сайтах читаем. На три раза перечитала, не нашла.
Сразу под заголовком датой и временем.
День открытых дверей пройдет в АлтГТУ имени Ползунова 22 марта 2017 г., 10:30, ИА "Амител" 25 марта АлтГТУ откроет свои двери для школьников и абитурентов
А старым отучившимся можно прийти?
Полутехнический двери раскрыл?) а с аккредитацией то как?)
ЗЫ ту "абитуриент 11:03" ты лучше никуда не ходи. тебе и образование во вред, и в полицию тебя не возьмут. продолжай на шее родителей бесполезной обузой висеть.
- гость - 22 марта 2017 г. 11:20
Не, ни буду на шее у родителей сидеть. Вот стану рос.гвардейцем и за хорошую оплату тебя на митинге дубинкой всласть и в удовольствие отвалтужу
- гость - 22 марта 2017 г. 11:11
В старой версии сайта нет этой фразы. А новую смотреть даже не могу, ни то что читать
Абитуриент 22 марта 2017 г. 11:30 а ты еще и тупенький) сказано же тебе: не возьмут тебе в правоохранительные органы. там такие гнилые как ты не нужны)
Абитуриент 22 марта 2017 г. 11:03 Ну выучусь, стану инженером, а трудоустроиться где, а оплата труда? Лучше уж в полицию. --- Получай высшее техническое образование и иди работать в полицию офицером)
собсно как сделал я, но че-то тяжело там работать, на гражданке мне больше нравится
там такие гнилые как ты не нужны)
Ни че ни че. придет время и тебе в проход шампусик вставим
Абитуриент 22 марта 2017 г. 11:53 ты вначале из своего прохода шампусик вынь)