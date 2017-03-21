Фото: airlive.net

Все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26 авиакомпании South Supreme Airlines, который разбился в Южном Судане, спаслись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, комментарий которому дал представитель аэропорта в городе Вау, где произошел инцидент.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что все находившиеся на борту воздушного судна 44 человека, предположительно, погибли. Агентство Франс Пресс же сообщает, что при крушении пострадали 14 человек, их госпитализировали.

По словам менеджера аэропорта Стивена Юнгуле, самолет коснулся взлетной полосы, после чего подпрыгнул, а затем разбился и загорелся. При этом дверь лайнера оказалась открыта, что помогло спасателям быстро эвакуировать пассажиров.

Уточняется, что Ан-26 прибыл в Вау из южносуданской столицы Джубы. На его борту находились два иностранца – китаец и гражданин Эритреи.