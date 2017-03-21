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Полиция в Барнауле задержала 23-летнего молодого человека, который подозревается в совершении ночного грабежа на улице Малахова.

По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью горожанин возвращался домой из командировки. "Во дворе дома по улице Малахова к нему подошел мужчина и потребовал денег. Потерпевший ответил, что денег нет, тогда неизвестный открыто похитил у него сотовый телефон и золотое кольцо, после чего скрылся в неизвестном направлении", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Причиненный ущерб оценивается в семь тысяч рублей. Уже спустя пять минут потерпевший обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали 23-летнего подозреваемого, который ранее уже был судим.

Похищенный мобильник силовики изъяли, а вот золотое кольцо злоумышленник успел сдать в один из ломбардов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже.