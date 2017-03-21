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Прообразом главного героя кинофраншизы "Пираты Карибского моря" капитана Джека Воробья стал пират Джек Уорд. Об их сходстве сообщила турецкая газета Daily Sabah, пишет "Лента.ру".

Уорд, родившийся в Англии в середине 1550-х, прославился как легендарный пират. Он принял ислам во время плавания в Тунис. Пират любил птиц, за что его прозвали Воробей. Последние годы своей жизни он служил Османской империи.

О Уорде упоминается в путевых заметах шотландского писателя и путешественника Вильяма Литгоу. Он подчеркивал, что капитан был пьяницей, однако после принятия ислама перестал употреблять спиртное. Также Литгоу отметил, что Уорд носил тюрбан.

Газета добавляет, что капитану посвящена пьеса 1612 года "Христианин, превратившийся в турка" английского драматурга Роберта Даборна. В ней автор рассказывает о принятии пиратом ислама.

Капитан Джек Воробей — главный герой серии фильмов "Пираты Карибского моря", которая состоит из пяти картин. Заключительный фильм под названием "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" выйдет на экраны 26 мая.