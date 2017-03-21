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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Барнауле задержали мужчину и женщину, которых подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2115, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Известно, что около пяти часов утра в полицию обратился гражданин, который заявил об угоне автомобиля.

Спустя некоторое время машина была найдена сотрудниками вневедомственной охраны на одной из центральных улиц краевой столицы у ночного бара. Правоохранители сумели установить среди посетителей заведения женщину и мужчину, которые приехали на данном автомобиле.

"Задержанные пояснили, что закрыли хозяина автомобиля в частном доме, где вместе с ним употребляли спиртные напитки, а сами поехали на его автомобиле в ночной бар, чтобы продолжить застолье", — добавляют в Росгвардии.

Женщина, управлявшая машиной, не имела водительского удостоверения. Угонщиков доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В связи с произошедшим решается вопрос о возбуждении уголовного дела.