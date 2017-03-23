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Первый в этом году тур по новостройкам пройдет в Барнауле 25 марта

, ИА "Амител"
Офис недвижимости "МИЭЛЬ" организовывает бесплатные туры для будущих покупателей

Весна – это время обновлений. С наступление теплой погоды барнаульский офис сети офисов недвижимости "МИЭЛЬ" возобновил для своих клиентов эксклюзивную услугу – автобусный тур по строящимся объектам и новостройкам краевой столицы. Первая экскурсия пройдет 25 марта. Найти "ту самую квартиру" с такой экскурсией стало проще.

Участники экскурсии своими глазами смогут увидеть, как ведется строительство новых домов в Индустриальном, Ленинском, Железнодорожном и Центральном районах города, сравнить объекты и прилегающую инфраструктуру, оценить планировки квартир и их отделку. Клиенты получат полный обзор первичного рынка недвижимости: от этапа котлована до готовых домов.

"С 25 марта туры по новостройкам будут проходить в регулярном режиме, по субботам, один — два раза в месяц, – рассказала руководитель отдела новостроек офиса недвижимости "МИЭЛЬ" в Барнауле Марина Кулакова. – По времени экскурсия длится 4-6 часов. Участие в мероприятии – бесплатное".

В ходе тура эксперт офиса недвижимости "МИЭЛЬ" расскажет о новых тенденциях на рынке недвижимости, ценовой политике, способах приобретения квартиры и о порядке действий при заключении договора с застройщиком. Будет затронута и такая важная тема, как способы приобретения долёвок и гарантия дольщиков. Специалисты "МИЭЛЯ" смогут помочь с продажей квартиры клиента на вторичном рынке, чтобы приобрести новую.

Такие туры офис недвижимости начал проводить еще в прошлом году. Всего было организовано семь туров, которые посетили 85 человек.

Узнать больше информации о предстоящем туре и записаться на него можно на сайте tour.ml22.ru или по телефону 8 (3852) 507-507.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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