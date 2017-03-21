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Незаконную перевозку партии колбасы пресекли специалисты Россельхознадзора в Алтайском крае.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о партии колбасных изделий весом 962 килограмма. "Данный груз пытались трижды вывезти из Российской Федерации в Республику Казахстан. На указанную партию груза у владельца отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы", — уточняют в Россельхознадзоре.

В итоге было принято решение о возврате груза по месту отправки, а нарушителя привлекли к административной ответственности.