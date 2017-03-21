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Дочь главы Соединенных Штатов Иванка Трамп получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретным данным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico и ее юриста Джейми Горелика.

Уточняется, что Иванка не будет занимать официального поста госслужащей и не будет получать зарплату.

Горелик добавил, что она станет "глазами и ушами" Трампа, а также будет его советчиком "широкого спектра".

Он подчеркнул, что активно вовлеченный в работу администрации взрослый ребенок лидера страны является "новой возможностью".

Близкие к Иванке Трамп люди отмечают, что дочь республиканца не видит в новой роли ничего необычного, поскольку она долго работала с отцом в Trump Organization, а также в качестве его партнера в шоу "Кандидат".

Агентство напоминает, что ранее СМИ сообщили о блокировке Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером указа по ограничению прав ЛГБТ-сообщества. Также они настояли на том, чтобы Трамп отказался выводить страну из Парижского соглашения по климату.