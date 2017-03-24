Строительная компания "Жилищная инициатива" объявила о новом предложении для своих клиентов — индивидуальная беспроцентная рассрочка на шесть месяцев на любую квартиру в новом микрорайоне "Димитровские горки". Чтобы принять участие в акции, нужно внести первоначальный взнос – 30% от стоимости квартиры.

"Димитровские горки" — новый объект компании "Жилищная инициатива". Дом первой очереди растет по адресу Димитрова, 130. Это будет высотное 17-этажное здание. Вторыми на очереди будут два многоэтажных дома по адресу Ядринцева, 99.

Новый микрорайон предусматривает всю необходимую для городского человека инфраструктуру – большой двухуровневый подземный паркинг (удобство которого автовладельцы обязательно оценят в непогоду, потому что прямо из паркинга на лифте можно будет подняться на свой этаж, минуя улицу), детские и спортивные площадки. На первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения, где после сдачи расположатся магазины, кафе, аптеки. Придомовая территория будет также благоустроена и украшена клумбами.

Квартиры в "Димитровских горках" будут отличаться особым комфортом за счет площади (от 36 до 100 кв.м.) и планировочных решений. Новоселам не придется возиться с ремонтом — приобрести жилье можно с отделкой "под ключ".

Узнать подробности можно в офисе продаж или по телефону: 8 (3852)505-313.

Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru