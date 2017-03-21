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Автомобиль Hyundai Creta сбил двух молодых людей в центре Барнаула

, ИА "Амител"
По факту ДТП полиция проводит проверку

Фото: newsregions.ru

Девушка и молодой человек, находившиеся на тротуаре, пострадали в результате ДТП, случившегося 21 марта на проспекте Комсомольском.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по имеющейся информации, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Nissan Sunny, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю Hyundai Creta, за рулем которого находилась женщина 1955 года рождения.

"После столкновения автомобиль Hyundai Creta допустил наезд на двух пешеходов: девушку, 1998 года рождения, и молодого человека, 1993 года рождения, которые находились на тротуаре", — добавляют в полиции.

В итоге пешеходы получили телесные повреждения. Обоим оказана медицинская помощь.

В данный момент по факту аварии проводится проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.03.2017 13:11
- гость -

А какой-то м...чудак облил Навального зелёнкой в Барнауле, после чего скрылся в здании краевой администрации.

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21.03.2017 13:16
- гость -

Бабушка уходила от столкновения

0  0
21.03.2017 13:38
гость

Жалко молодых людей, быстрейшего выздоровления.

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