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Девушка и молодой человек, находившиеся на тротуаре, пострадали в результате ДТП, случившегося 21 марта на проспекте Комсомольском.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по имеющейся информации, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Nissan Sunny, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю Hyundai Creta, за рулем которого находилась женщина 1955 года рождения.

"После столкновения автомобиль Hyundai Creta допустил наезд на двух пешеходов: девушку, 1998 года рождения, и молодого человека, 1993 года рождения, которые находились на тротуаре", — добавляют в полиции.

В итоге пешеходы получили телесные повреждения. Обоим оказана медицинская помощь.

В данный момент по факту аварии проводится проверка.