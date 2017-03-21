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Спавшие авиадиспетчеры стали причиной проблем с приземлением самолета компании Austral в аэропорту города Ла-Риоха (Аргентина). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал Opinion Austral.

Портал отмечает, что пилоту воздушного судна пришлось восемь минут кружить над аэропортом, пытаясь выйти на связь с диспетчерами, однако ответа он не получал.

Агентство передает, что аэропорт начинает работу в семь часов утра, но по штатному расписанию, авиадиспетчеры должны находиться на рабочих местах до этого времени и быть готовыми принимать самолеты. Однако на этот раз сотрудники не успели проснуться, в результате чего возникла проблемная ситуация, хотя самолет прибыл немного раньше графика.

Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога заступился за сотрудников аэропорта. Он отметил, что прилетевший раньше установленного срока пассажирский самолет является проблемой компании, которая не смогла нормально запрограммировать свои полеты. "Эти ситуации стали общим местом, а винят всегда диспетчеров", — подчеркнул он.

По словам Кироги, диспетчеры не должны приходить на работу за час до прибытия первого самолета. Также он отметил, что они не работают по 24 часа в сутки, поэтому не могли спать в диспетчерском пункте, как утверждает пилот.