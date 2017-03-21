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Жителя алтайского села Шипуново предстанет перед судом по обвинению в убийстве 47-летней женщины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как уточняют в ведомстве, преступление было совершено 44-летним мужчиной ночью 11 декабря, когда между ним и его сожительницей во время распития алкоголя произошла ссора.

"В ходе конфликта мужчина стал избивать женщину руками и ногами, после чего клинком кухонного ножа нанес ей удар в жизненно важный орган — грудную клетку. От полученных телесных повреждений 47-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия", — указывают в СКР.

Утром мужчина перенес тело женщины на канализационную станцию. Вскоре труп был найден, а личность подозреваемого установлена. Злоумышленник под тяжестью доказательств признал свою вину, уголовное дело направлено в суд.