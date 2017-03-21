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Житель Алтая зарезал женщину и спрятал тело на канализационной станции — СК

, ИА "Амител"
Преступление было совершено после ссоры, возникшей между сожителями во время застолья

Фото: evalga.ru

Жителя алтайского села Шипуново предстанет перед судом по обвинению в убийстве 47-летней женщины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как уточняют в ведомстве, преступление было совершено 44-летним мужчиной ночью 11 декабря, когда между ним и его сожительницей во время распития алкоголя произошла ссора.

"В ходе конфликта мужчина стал избивать женщину руками и ногами, после чего клинком кухонного ножа нанес ей удар в жизненно важный орган — грудную клетку.  От полученных телесных повреждений 47-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия", — указывают в СКР.

Утром мужчина перенес тело женщины на канализационную станцию. Вскоре труп был найден, а личность подозреваемого установлена. Злоумышленник под тяжестью доказательств признал свою вину, уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.03.2017 12:44
стас.

-видимо тоже Путин виноват.не создал условий.(за добавкой не пошел)

0  0
21.03.2017 12:51
- гость -

стас., разумеется. В деревнях и селах (да и в райцентрах то же) от нищеты и безработицы значительная часть населения стали алкашами.

0  0
21.03.2017 13:03
- гость -

а чего стоит квалификация работничков СКР, которые признали грудную клетку органом (еще и жизненно важным))))

0  0
21.03.2017 13:09
гость

стас., разумеется. В деревнях и селах (да и в райцентрах то же) от нищеты и безработицы значительная часть населения стали алкашами.

-плохой танцор всегда ссылается на жизненно( важный орган)))

0  0
21.03.2017 13:10
- гость -

Вот если бы съел потом

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