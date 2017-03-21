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Празднование дня рождения довело жителя Шипуновского района Алтайского края до суда по обвинению в покушении на убийство двух человек.

Согласно информации регионального управления Следственного комитета, 17 декабря прошлого года мужчина отмечал в одном из кафе райцентра свой день рождения.

"В ходе распития спиртного между ним и мужчинами из другой компании возник конфликт, в ходе которого обвиняемый на улице недалеко от заведения нанес одному из них несколько ударов ножом в область живота. После чего, открыв входную дверь в кафе, он нанес удар в область грудной клетки еще одному мужчине", — уточняют в СКР.

Злоумышленник, думая, что убил оппонентов, скрылся с места преступления. К счастью, медики своевременно оказали потерпевшим помощь.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.