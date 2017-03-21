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Смертельное ДТП произошло на 64-м километре автодороги "Новосибирск — Ташанта" вечером в понедельник, 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Уточняется, что автомобили Toyota Corona Premio и грузовик Volvo столкнулись около 19:15. Легковушка ехала со стороны Барнаула в Новосибирск, когда водитель не справился с управлением и выехал на "встречку". Там он наехал на металлическое ограждение, а затем столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком, за рулем которого находился 32-летний житель Курганской области.
В результате аварии Toyota загорелась и полностью выгорела. Водитель и пассажир — 42-летняя и 32-летний жители Искитима — погибли на месте аварии.
По данному факту проводится проверка, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Очевидцы отмечают, что трасса была сухая, но неподалеку от места ДТП они отметили гололед.
Комментарии
Чуйский тракт начинается в Бийске. А эта трасса Барнаул-Новосибирск. И то что какой-то дятел чиновник её переименовал не делает чести ни ему, ни амику.