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Смертельное ДТП произошло на 64-м километре автодороги "Новосибирск — Ташанта" вечером в понедельник, 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Уточняется, что автомобили Toyota Corona Premio и грузовик Volvo столкнулись около 19:15. Легковушка ехала со стороны Барнаула в Новосибирск, когда водитель не справился с управлением и выехал на "встречку". Там он наехал на металлическое ограждение, а затем столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком, за рулем которого находился 32-летний житель Курганской области.

В результате аварии Toyota загорелась и полностью выгорела. Водитель и пассажир — 42-летняя и 32-летний жители Искитима — погибли на месте аварии.

По данному факту проводится проверка, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Очевидцы отмечают, что трасса была сухая, но неподалеку от места ДТП они отметили гололед.