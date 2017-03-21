Региональное отделение ЛДПР в Алтайском крае заявляет об опасности принятия поправок в закон о стипендиях и мерах соцподдержки учащихся в краевых профессиональных образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Вопрос будет рассматриваться на мартовской сессии АКЗС.

ЛДПР будет голосовать против из-за некоторых пунктов. Один из них: исключение из закона формулировки о том, что право на соцстипендию имеют студенты из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. И второй: исключения нормы, по которой студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

"Партия власти" оправдывается, что мы просто приводим местное законодательство в соответствие с федеральным. Однако, изучив базу, мы пришли к выводу, что Федеральное законодательство лишь поменяло методику расчета стипендии, но право определения нормативов и правил формирования стипендиального фонда отдано на откуп региональным парламентам. ЛДПР категорически не согласна принимать законопроект в таком виде и предлагает убрать из него пункты, лишающие студентов средств к существованию", — прокомментировал а депутат фракции ЛДПР в краевом парламенте Евгения Боровикова.