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ЛДПР: студентов алтайских сузов могут лишить социальных стипендий

, ИА "Амител"
Причиной, по данным партии, станут изменение в закон о стипендиях для студентов сузов

Фото: Amic.ru

Региональное отделение ЛДПР в Алтайском крае заявляет об опасности принятия поправок в закон о стипендиях и мерах соцподдержки учащихся  в краевых профессиональных образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Вопрос будет рассматриваться на мартовской сессии АКЗС.

ЛДПР будет голосовать против из-за некоторых пунктов. Один из них: исключение из закона формулировки о том, что право на соцстипендию имеют студенты из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. И второй: исключения нормы, по которой студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

"Партия власти" оправдывается, что мы просто приводим местное законодательство в соответствие с федеральным. Однако, изучив базу, мы пришли к выводу, что Федеральное законодательство лишь поменяло методику расчета стипендии, но право определения нормативов и правил формирования стипендиального фонда отдано на откуп региональным парламентам. ЛДПР категорически не согласна принимать законопроект в таком виде и предлагает убрать из него пункты, лишающие студентов средств к существованию", — прокомментировала депутат фракции ЛДПР в краевом парламенте Евгения Боровикова.


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Комментарии

21.03.2017 13:33
- гость -

ЛДПР всегда было за студентов, видит в них потенциальных избирателей

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21.03.2017 13:46
- гость -

все в тренде экономии бюджетных расходов: вначале введение критериев социальной нуждаемости для компенсации оплаты за детский сад, затем снижение величины прожиточного минимума, теперь стипендии пту-шникам... так победимЪ

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