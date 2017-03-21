Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Окончание зимы традиционно вскрыло проблему городских дорог в Барнауле — на многих транспортных магистралях обнажились ямы и выбоины.
Исключением не является и улица Власихинская, которая имеет важное значение, как артерия, соединяющая спальные районы с центральной частью города. Кроме того, эта дорога пролегает вдоль одного из городских кладбищ.
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Портал Amic.ru запечатлел, в каком состоянии в настоящее время находится данная улица.
Комментарии
Да ладно, а на Трактовой слабо фотки сделать, она поважнее Власихинской будет!
кто-то хотел уйти от ямочного ремонта...
Ну вот оно, "преображение" Алтайского края к 80-летию. Не успели пообещать, а оно "преображается".
АМИК! Приглашаем вместе с администрацией города посмотреть на нашу главную дорогу - дорогу жизни для пос. Октябрьского. Разве можно ТАК ненавидеть людей? А если можно, то за что?
По ночам начали ремонтировать ямы на трамвайных перекрёстков с автодорогами, разогревая горелками асфальт в мешках. Но в остальном в городе Ужасные дороги. Эта новая машина у Дорожников с пескоструйным ремонтом ям на дороге не должна применяться в нашем сибирском Регионе!