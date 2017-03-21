Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Окончание зимы традиционно вскрыло проблему городских дорог в Барнауле — на многих транспортных магистралях обнажились ямы и выбоины.

Исключением не является и улица Власихинская, которая имеет важное значение, как артерия, соединяющая спальные районы с центральной частью города. Кроме того, эта дорога пролегает вдоль одного из городских кладбищ.

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Портал Amic.ru запечатлел, в каком состоянии в настоящее время находится данная улица.