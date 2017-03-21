Фото: телеканал 9news

Жителя Австралии атаковал крокодил, когда молодой человек на спор прыгнул в реку с рептилиями, пишут "Вести" со ссылкой на News.com.au.

Инцидент произошел 19 марта. 18-летний Ли Де Пауув в городе Иннисфайл провинции Квинсленд выпивал в компании друзей, среди которых находилась 24-летняя британская туристка Софи Патерсон, недавно приехавшая в город. Чтобы произвести на нее впечатление, австралиец поспорил, что без проблем проплывет в местной реке, где обитало много крокодилов.

Друзья не поверили ему, после чего компания отправилась на пристань, где юноша и прыгнул в воду. Затем на него напал крокодил. Рептилия вцепилась молодому человеку в левую руку и потащила на глубину. Пауув ударил своодной рукой крокодила в нос, а затем попал по глазу, повредив его. После этого крокодил разжал челюсти и отпустил жертву.

Когда молодой человек выбрался на берег, ему вызвали скорую, которая отвезла австралийца в больницу. Несмотря на множественные переломы и порезы, в данный момент жизни Пауува ничего не угрожает.