Фото: barnaul.org

Новый созыв Общественной палаты Барнаула вскоре приступит к работе в краевой столице. Для регионального центра это уже будет четвертый созыв коллегиального совещательного органа, призванного участвовать в решении наиболее важных городских проблем.

В качестве главной цели ОП называется обеспечение реализации жителями города своего права на непосредственное участие в решении вопросов местного значения.

В пресс-центре мэрии напомнили, как формируется Общественная палата. Всего в состав данной структуры входит 33 человека. Попасть в ОП можно по одной из трех квот.

Так, 11 общественников утверждаются главой городской администрации. К слову, эта "фракция" уже известна. Накануне портал Amic.ru сообщал имена горожан, которые включены в новый состав ОП Сергеем Дугиным. В числе 11 человек присутствует и бывший первый замглавы администрации Петр Фризен.

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Еще 11 человек проходят согласование в муниципальном представительном органе — городской думе. "Городская Дума примет решение о кандидатах в состав палаты на ближайшем заседании", — информируют в мэрии краевой столицы.

Последняя квота из 11 человек избираются составом Общественной палаты, назначенным главой администрации города и городской Думой, из числа кандидатур, предложенных общественными объединениями и некоммерческими организациями.