Фото: barnaul.org
Новый созыв Общественной палаты Барнаула вскоре приступит к работе в краевой столице. Для регионального центра это уже будет четвертый созыв коллегиального совещательного органа, призванного участвовать в решении наиболее важных городских проблем.
В качестве главной цели ОП называется обеспечение реализации жителями города своего права на непосредственное участие в решении вопросов местного значения.
В пресс-центре мэрии напомнили, как формируется Общественная палата. Всего в состав данной структуры входит 33 человека. Попасть в ОП можно по одной из трех квот.
Так, 11 общественников утверждаются главой городской администрации. К слову, эта "фракция" уже известна. Накануне портал Amic.ru сообщал имена горожан, которые включены в новый состав ОП Сергеем Дугиным. В числе 11 человек присутствует и бывший первый замглавы администрации Петр Фризен.
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Еще 11 человек проходят согласование в муниципальном представительном органе — городской думе. "Городская Дума примет решение о кандидатах в состав палаты на ближайшем заседании", — информируют в мэрии краевой столицы.
Последняя квота из 11 человек избираются составом Общественной палаты, назначенным главой администрации города и городской Думой, из числа кандидатур, предложенных общественными объединениями и некоммерческими организациями.
Комментарии
Дармоедики....ни за что не отвечают, ни чего не решают....балаболы...
А им за это денежку платят, или так, на безвозмездной основе?
а как жили без этого органа? уже чудовищный аппарат просто. раньше исполкома хватало. при этом сколько предприятий было. а сейчас ничего нет, зато вот зачем то это будет
А вы знаете, что в России хотят ввести два новых налога. С 2019 года предлагается вернуть налог с продаж, который должен стать альтернативой инициативе Минфина поднять ставку НДС до 22%. Кроме того, облагаться подоходным налогом будут полученные, но неоплаченные услуги связи, ЖКХ, банков, перешедшие в разряд безнадежных долгов.
Что на это скажут общественники?
присутствует и бывший первый замглавы администрации Петр Фризен.
Общественая палата Барнаула -безотвественная шарага, по типу Совета Федерации
отличные предвыборные предложения