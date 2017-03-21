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Франции не нужно сближаться с Россией и следует быть независимой в работе с европейскими партнерами. Соответствующее заявление сделал кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон на предвыборных теледебатах, передает РИА Новости.

Он также отметил, что у страны долгая история с Соединенными Штатами, с которыми вместе Франция "строила мир на планете". "Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой", — приводит его слова агентство.

Подчеркивается, что почти все остальные кандидаты в лидеры Франции наоборот говорят, что сближение с Америкой фактически лишило Пятую республику независимости.

"Российская газета" напоминает, что в дебатах участвовали пять кандидатов на пост главы страны. Кроме Макрона участвовали бывший премьер Франсуа Фийон, кандидат "Национального фронта" Марин Ле Пен, представитель "Социалистической партии" Бенуа Амон и представитель левых Жан-Люк Меланшон. Первый тур выборов главы Франции должен пройти 23 апреля, а второй — 7 мая.