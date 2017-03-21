Фото: Amic.ru

Торгово-развлекательный центр "Галактика", где в декабре прошлого года в гипермаркете "Ашан" произошло обрушение кровли, остается закрытым.

Таким образом, появившаяся в СМИ информация о возможном возобновлении работы комплекса с 21 марта, не подтвердилась. Напомним, ранее об этой дате вероятного открытия "Галактики" сообщали " Наши новости ".

Отметим, что ранее государственная инспекция Алтайского края одобрила проект капитального ремонта здания. Порталу Amic.ru в ведомстве рассказали, что о дате открытия комплекса инспекция не осведомлена.

"Было выдано положительное заключение на проект капитального ремонта, который необходимо провести на аварийном участке. После проведения работ застройщик должен обратиться в комитет по строительству городской администрации", — отметили в госинспекции.

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Напомним, что 26 декабря прошлого года в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором "Галактики", произошло обрушение кровли. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Торговый комплекс был закрыт, проработав немногим больше месяца с момента начала своей работы.

В связи с обрушением была организована доследственная проверка, но в итоге Следственный комитет вынес решение о невозбуждении уголовного дела.