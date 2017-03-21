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Африканский футболист случайно признался в измене во время интервью

, ИА "Амител"
Мохаммед Анас поблагодарил своих фанатов, жену и девушку

Фото: youtube.com

Футболист южноафриканского клуба "Фри Стейт Старс" Мохаммед Анас случайно проговорился об измене жене во время интервью после матча. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Спортсмен давал интервью после матча чемпионата страны против кейптаунского "Аякса", который состоялся в пятницу и завершился со счетом (2:2). Анаса признали лучшим игроком матча. В интервью он выразил слова благодарности за это. "Я очень ценю моих фанатов, мою жену и девушку", — сказал футболист, быстро поправившись, что имел в виду жену, и принеся извинения. "Моя жена, Лизел, я очень люблю тебя", — добавил он.

Позже нападающий еще раз публично принес извинения. "Я очень сильно ее люблю. Она подарила мне двоих детей, она замечательная. Она знает, какой я человек, поэтому я не беспокоился о ее реакции. Теперь я популярен, люди по всему миру знают обо мне", — цитирует его агентство.

Также Анас отметил, что называет в семейных кругах "девушкой" свою дочь. Он заявил, что об этом и шла речь, подчеркнув, что у него нет девушки.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.03.2017 14:44
- гость -

Амик,ну и где тут признания в измене????????????

0  0
21.03.2017 15:01
- гость -

как в старом анекдоте: У мужика спрашивают - ты с девушками встречаешься? Он отвечает - нет! А почему, ведь тебе уже 30 лет! Жена не разрешает!!!

0  0
21.03.2017 15:09
- гость -

незаметно покраснел...

0  0
21.03.2017 15:09
- гость -

красная краска стыда ударила ему в лицо

0  0
21.03.2017 15:35
- гость -

Это разве сенсация. А вы не обратили внимание на недавнее поздравление самого этого? Поздравляя женщин, жен, матерей и тд... в конце он произнёс подруг! После чего с улыбкой до ушей начал говорит какие они прекрасные и расчудесные. Не поздравил ли он кого персонально?

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