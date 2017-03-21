Фото: barnaul.org
Ворошение сугробов для их скорейшего таяния проводят коммунальные службы на улицах Барнаула.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в Индустриальном районе 21 марта работы по ворошению снега были проведены на участке дороги по улице Попова от улицы Антона Петрова до Павловского тракта.
Аналогичные меры предпринимают вдоль дороги и рядом с домами по улице Энтузиастов.
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Напомним, что в Барнауле, как и в целом на территории Алтайского края в этом году ожидается очень непростой паводок. Для минимизации последствий возможного разгула стихии из города вывозили снег.
Также проводится расчистка придомовых территорий, проверяется вся профильная инфраструктура, заготавливаются материалы для борьбы с подтоплениями.
Комментарии
Лучше бы вывозили своевременно, чем ворошить
Идиотизм. Усугубляют и без того сложную дорожную ситуацию. Ворошат сугробы, остаются огромные валуны, которые подтаивают и превращаются в ледяные глыбы, которые стекают на проезжую часть, образуя по утрам нефиговые участки-катки. Сразу нельзя вывозить? Или все? Промотали уже деньги на уборку?
Красноармейский после Никитина (движение к горе) правую полосу так наворошили, что 2,5 полосы осталось... Всю зиму убрать не могли рукозады. Зато возле голубого дома все вылизали.
Ыыыы
Денег нет. Все ушли на повышение жалования Дугину.