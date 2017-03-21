Фото: barnaul.org

Ворошение сугробов для их скорейшего таяния проводят коммунальные службы на улицах Барнаула.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в Индустриальном районе 21 марта работы по ворошению снега были проведены на участке дороги по улице Попова от улицы Антона Петрова до Павловского тракта.

Аналогичные меры предпринимают вдоль дороги и рядом с домами по улице Энтузиастов.

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Напомним, что в Барнауле, как и в целом на территории Алтайского края в этом году ожидается очень непростой паводок. Для минимизации последствий возможного разгула стихии из города вывозили снег.

Также проводится расчистка придомовых территорий, проверяется вся профильная инфраструктура, заготавливаются материалы для борьбы с подтоплениями.