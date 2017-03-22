Эти люди знают, как оживить любой предмет, заставить его говорить, петь и танцевать, но они не волшебники, а артисты кукольного театра, которые 21 марта отметили свой профессиональный праздник.

Как учат на артистов театра кукол?

Несведущему человеку эта работа на первый взгляд может показаться очень простой, на самом же деле, этому мастерству учат только в нескольких заведениях страны — Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ярославле — поэтому люди, способные трудиться в кукольном театре на вес золота. Сначала все пытаются показывать на руках. После студенты делают этюды с оживлением предметов. Используют все: кирпичи, одежду, мебель, ленточки, книжки — ими нужно рассказать какую-то историю. И только потом учеников допускают до кукол.

Просто "Сказка"

В Барнауле тоже есть свой кукольный театр — "Сказка", который появился в краевой столице в 1963 году и объехал с гастролями практически весь Советский Союз. За время работы здесь поставили более 160 спектаклей, а недавно выпустили для своих юных зрителей красивую историю "Волшебник Изумрудного города", над которой работал московский режиссер Елена Чверткина. Об особенностях работы в театре кукол она рассказала Amic.ru.

"Основное отличие заключается в том, что горой — кукла, а кроме того, кукольный театр очень образный. Если в драме поставить "Мастера и Маргариту", то каждый зритель придет и скажет, что он представлял себе главную героиню другой, потому, что у каждого она своя, а в кукольном театре все по-другому, здесь дается некий образ, к которому зритель уже может добавить что-то свое, поэтому кукольный театр интереснее, символичнее и для меня гораздо выше стоит, чем другие. Он может быть и музыкальным, и балетным, и каким угодно — вмещает в себя кучу разных направлений", — объясняет режиссер.

В театр кукол Елена пришла совершенно осознанно, так как занималась в таком кружке с детства, а после 11 класса выбрала эту же специальность в училище культуры Санкт-Петербурга. Поработав артисткой, занялась режиссурой и в Барнауле создает уже третий детский спектакль.

Что артисты театра думают о свой работе?

Быть артистом театра кукол — очень непросто. Сложность заключается в том, что на сцене главным становится не человек. Самый настоящий кукольник всю свою энергию и актерское мастерство переносит в куклу. Об этом как никто знает Ольга Кравченко. Она работает в "Сказке" уже 40 лет и очень ценит свою профессию. Выбор сделала целенаправленно и ни разу о нем не пожалела.

"Главное здесь — кукла, а не человек: все эмоции, чувства, образы должны переходить из актера в куку. Которая должна хорошо двигаться, важно, чтобы у нее был подходящий голос", — объясняет Ольга.

Кукольный театр — особенное место, где создаются настоящие чудеса. Если вы там еще не были — то обязательно сходите, а лучше всего привести сюда ребенка.