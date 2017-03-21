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Власти вновь обсуждают налог с продаж, который может стать альтернативой повышению ставки НДС при налоговом маневре. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

По данным издания, Минфин предлагает снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив два этих показателя на уровне 22%. Источники газеты подчеркивают, что время на обсуждение есть, поскольку окончательные решения будут приняты после мая следующего года.

По словам одного из чиновников, идею обсуждают внутри экономического блока, но на уровень правительства ее еще не выносили. Другой собеседник издания отметил, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе: это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на ставку налога.

Источник подчеркивает, что сбор не может превысит 2-3%, поскольку более высокая ставка приведет к уходу бизнеса "в тень". Он также отметил, что идея обсуждается лишь в увязке с отказом от повышения НДС при налоговом маневре — рост ставки НДС увеличивает нагрузку на всех, а сбор повлияет лишь на розницу.

Также чиновники предлагают зачислять часть сборе в муниципальный бюджет, чтобы местные власти заинтересовались в установке новых касс в рознице.

В пресс-службе министерства финансов отказались давать комментарии по данной теме до выработки единой позиции правительства. Представитель Минэкономразвития сказал изданию, что ведомство не знает про такие предложения.

Налог с продаж вводился в стране дважды, напоминает издание — в 1991 году (5%) и в 1998 (тогда решение о ставке принимали регионы). Сбор был отменен в 2004 году.