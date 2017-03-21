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Новости

СМИ сообщили о планах властей вернуть в России налог с продаж

, ИА "Амител"
В данный момент идет обсуждение инициативы, все решения будут приняты после мая следующего года

Фото: kapital.kz

Власти вновь обсуждают налог с продаж, который может стать альтернативой повышению ставки НДС при налоговом маневре. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

По данным издания, Минфин предлагает снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив два этих показателя на уровне 22%. Источники газеты подчеркивают, что время на обсуждение есть, поскольку окончательные решения будут приняты после мая следующего года.

По словам одного из чиновников, идею обсуждают внутри экономического блока, но на уровень правительства ее еще не выносили. Другой собеседник издания отметил, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе: это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на ставку налога.

Источник подчеркивает, что сбор не может превысит 2-3%, поскольку более высокая ставка приведет к уходу бизнеса "в тень". Он также отметил, что идея обсуждается лишь в увязке с отказом от повышения НДС при налоговом маневре — рост ставки НДС увеличивает нагрузку на всех, а сбор повлияет лишь на розницу.

Также чиновники предлагают зачислять часть сборе в муниципальный бюджет, чтобы местные власти заинтересовались в установке новых касс в рознице.

В пресс-службе министерства финансов отказались давать комментарии по данной теме до выработки единой позиции правительства. Представитель Минэкономразвития сказал изданию, что ведомство не знает про такие предложения.

Налог с продаж вводился в стране дважды, напоминает издание — в 1991 году (5%) и в 1998 (тогда решение о ставке принимали регионы). Сбор был отменен в 2004 году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.03.2017 15:26
- гость -

Навальный виноват!!!

0  0
21.03.2017 15:29
- гость -

Дави их, Вова!!

0  0
21.03.2017 15:38
- гость -

Дума приняла во втором чтении законопроект, который позволит попавшим под санкции россиянам платить налоги только в той стране, где они ведут бизнес. За внесение поправок проголосовали 324 депутата, сообщается на сайте Госдумы.

0  0
21.03.2017 15:40
- гость -

прожиточный минимум за 4-й квартал 2016 года уменьшили, теперь можно и НДС повысить )

0  0
21.03.2017 15:40
- гость -

альтернативой повышению ставки НДС при налоговом маневре ---------------- кАково сказано???? - при налоговом МАНЕВРЕ! а попросту ободрать хочется, а в открытую сказать стыдно и ссыкотно.

0  0
21.03.2017 15:43
- гость -

Когда будет маневр по увеличению зарплат?

0  0
21.03.2017 15:44
- гость -

Ох чую после "выборов" следующего года - "весело" жить начнем.

0  0
21.03.2017 15:44
- гость -

Дави нас,Вова!!!

0  0
21.03.2017 15:44
- гость -

15:26, ну к кто ещё, не Путин же.

0  0
21.03.2017 15:46
- гость -

15:44, так выбирайте Навального. Хоть надежда на лучшую жизнь будет.

0  0
21.03.2017 15:49
- гость -

А давайте ЕГО не выберем))))

0  0
21.03.2017 15:50
- гость -

- гость - 21 марта 2017 г. 15:49 А давайте ЕГО не выберем)))) --- Ахахах, гламурный подонок Павлик Воля - залогинься!!)))

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