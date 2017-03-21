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Британские банки участвовали в масштабном "отмывании" денег из России — СМИ

, ИА "Амител"
Журналисты узнали о том, что к махинациям могут быть причастны сразу 17 британских банков

Фото: quotesgram.com

Участие в "отмывании" порядка 740 миллионов долларов из России могут быть причастны сразу 17 британских банков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статью, опубликованную Guardian.

В числе возможных участников махинаций, называются такие финансовые организации, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Издание отмечает, что всего в период с 2010 по 2014 год из РФ было выведено не менее 20 миллиардов долларов.

Кроме того, указывается, что цифра может вырасти до 80 миллиардов долларов. Источник издания считает очевидным, что речь идет о средствах, которые, по всей видимости, "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".

Саму преступную систему уже окрестили "Всемирной прачечной". Участниками махинаций называют порядка 500 человек, включая олигархов, банкиров и людей, имевших связи с ФСБ.

"Слив" документов и банковских записей о 70 тысячах транзакций был организован анонимными источниками.

В статье также отмечается, что к преступной схеме могут быть причастны американские банки.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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