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Ветеринарам Чулалонгкорнского университета в Бангкоке не удалось спасти зеленую морскую черепаху, из желудка которой в начале марта они извлекли 915 монет. Во вторник, 21 марта, в университете сообщили о смерти рептилии, пишет ТАСС.

Преподаватель ветеринарного факультета этого университета Нантарики Чансы, черепахе начало становиться хуже примерно неделю назад. Сотрудникам факультета пришлось вновь провести операцию, так как часть кишечника рептилии перестала работать. "К сожалению, все наши усилия оказались напрасными", — заключила специалист.

Агентство отмечает, что 25-летняя самка черепахи получила известность после того, как из ее желудка ветеринары извлекли 915 монет разного достоинства, которые были отчеканены в нескольких десятках мировых стран. Рептилию в Чулалонгкорнский университет в Бангкоке доставили около месяца назад таиландские военные моряки, которые нашли ее в заброшенной запруде в провинции Чонбури. Она была больна.

Компьютерная томография показала, что в желудке у черепахи хранился металлический "слиток" из большого количества монет общим размером около 20 на 20 сантиметров. Также в ее утробе вместе с деньгами застрял рыболовный крючок.

После той операции черепаха, которую прозвали "Ом Син" (в переводе с тайского "копилка"), стала чувствовать себя лучше, на некоторое время ее даже выпустили в небольшой университетский бассейн с морской водой. Но позже состояние рептилии снова стало становиться хуже.

Агентство добавляет, что монеты, которые обнаружили в черепахе, кидали в воду туристы, считая это добрым знаком.