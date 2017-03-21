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Пятилетний мальчик пропал в Новосибирске во время прогулки с территории детского сада во вторник, 21 марта — спустя некоторое время малыша нашли в здании гимназии.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, мальчик пропал с территории детсада №430 по адресу улица Учительская, 22/2 в 12:15. С заявлением об исчезновении ребенка в полицию в 13.15 обратились воспитатели дошкольного учреждения.

Полиция незамедлительно организовала поиски ребенка, были разосланы ориентировки.

Оказалось, что мальчик пришел в гимназию №10. По ориентировке его узнал охранник школы и сообщил об этом в полицию.

По факту инцидента организована проверка.



