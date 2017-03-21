Фото: autonews.ru
Пятилетний мальчик пропал в Новосибирске во время прогулки с территории детского сада во вторник, 21 марта — спустя некоторое время малыша нашли в здании гимназии.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, мальчик пропал с территории детсада №430 по адресу улица Учительская, 22/2 в 12:15. С заявлением об исчезновении ребенка в полицию в 13.15 обратились воспитатели дошкольного учреждения.
Полиция незамедлительно организовала поиски ребенка, были разосланы ориентировки.
Оказалось, что мальчик пришел в гимназию №10. По ориентировке его узнал охранник школы и сообщил об этом в полицию.
По факту инцидента организована проверка.
Комментарии
Я в 5 лет уходил из садика через дырку в заборе, чтобы купить конфет в магазине в 20 метрах от ограды. Мое отсутствие длилось 5 минут. Мог бы вообще уйти, но не хотелось кипиша.
У нас девочка ушла так домой из садика. Хорошо, дома папа уже был, да и девочка дорога домой знала.
А так, да, между прутьев ограды даже я, взрослый человек, протискиваюсь (когда неохота до калитки идти), а дети тем более туда-сюда могут проходить.
5 летние, это не 2 летние, могут и подкоп под ограду сделать из кустов.
Мы с другом в 5 лет в детском саду на прогулках всегда продумывали побег. Однажды удалось спрятаться и группа ушла без нас. Во время перелезания через забор нас за шкварники схватила воспетатель. Оставшиеся пол дня мы сидели на стульчиках как наказанные ...
- гость - 21 марта 2017 г. 16:30 5 летние, это не 2 летние, могут и подкоп под ограду сделать из кустов. ------------ Они и через забор могут перелазить, если колючей проволоки нет. А зимой ограду перешагивать можно, сугробы такие намело.