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Житель Бийска поблагодарил полицейских, которые оказали ему помощь, когда он лишился чувств после падения и удара головой об лед.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 52-летний мужчина ранним утром он вышел из дома, чтобы расчистить снег и убрать наледь у калитки своего дома. В этот момент бийчанин поскользнулся, ударился головой об лед и потерял сознание.

В этом время мимо проезжали сотрудники полиции Артем Севрюков и Андрей Прасолов, которые заметив лежавшего без сознания мужчину, подняли его и отвезли в больницу.

По словам благодарного бийчанина, если бы не правоохранители, он бы мог погибнуть, поскольку погода в тот день была очень холодной.