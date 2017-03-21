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Соинвестор Фонда Ахмата Кадырова, один из самых крупных девелоперов в Чечне Мовсади Альвиев примет участие в развитии ресторана сети Black Star Burger, который основан певцом Тимати и его партнерами. По данным газеты "Коммерсант", заведение будет открыто в июле на проспекте имени Владимира Путина в Грозном.

Тимати сообщил об открытии "Блэк стар фудс" первого ресторана за пределами Москвы, в Грозном, в феврале текущего года.

Уточняется, что общая площадь ресторана и кухни будет равна порядка 300-350 квадратным метрам. Меню ресторана Black Star Burger в Грозном будет такое же, как и в Москве, однако не исключено использование лишь халяльного мяса.

Издание также отмечает, что объем инвестиций равен затратам на открытие ресторана в Российской столице — около 20 миллионов рублей.

Подчеркивается, что певец состоит в хороших отношениях с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. В соцсетях обоих регулярно появляются совместные фото.