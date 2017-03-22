Учитель информатики из Новоалтайска Андрей Шнейдер стал лауреатом российского конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет", который проводится компанией "Ростелеком". Он стал одним из девяти победителей на территории страны.

Андрей Шнейдер работает в МБОУ "Лицей №8". На конкурсе он представлял свой образовательный портал "Мир современных технологий". Учитель делится на его страницах видео и информацией по теме IT, робототехники, 3D, представляет обзоры различного оборудования и программного обеспечения. Полезную информацию школьники могут найти по подготовке к экзаменам по информатике. Ежемесячно сайт посещает более четырех тысяч человек.

На фото: Победитель российского конкурса школьных интернет-проектов Андрей Шнейдер

"В быту нас, IT-специалистов, часто называют волшебниками, — рассказал Андрей Шнейдер. – Поэтому свой проект я назвал "El-mago" — волшебник, маг. Я хочу показать, что мир компьютеров и роботов доступен каждому и совсем не сложный!".

Помимо основного предмета Андрей Шнейдер ведет кружок по робототехнике, готовит со школьниками проект "Умного дома", а в свободное время увлекается активными видами спорта и рыбалкой. Помимо диплома лауреата в подарок от компании "Ростелеком" педагог получил ценный приз.

На фото: Ученик занимается в кружке робототехники

На фото: Андрей Шнейдер представляет макет "умного" дома

"Приятно, что среди победителей такого масштабного проекта есть и педагог с Алтая, — подчеркнул директор Алтайского филиала компании "Ростелеком" Сергей Лавренюк. – Интернет и компьютеры дарят нам неограниченный мир возможностей, но для детей несут и определенную угрозу. Поэтому так важно, чтобы рядом был ответственный и инициативный преподаватель, который смог бы правильно расставить акценты, заинтересовать, увлечь. Школьникам лицея №8 повезло – у них такой педагог есть!".

Всего на федеральный конкурс было представлено 166 работ, из них от Алтайского края — пять работ, одна – из Республики Алтай.

"Ростелеком" проводил конкурс школьных интернет-проектов "Классный интернет" с 1 октября по 23 декабря 2016 года. В прошлом году темой конкурса была "Профориентация молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий". В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. С подробной информацией о конкурсе и проектами можно ознакомиться на сайте www.safe-internet.ru.