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Первый зампред комитета Госдумы по культуре и народный артист РФ Иосиф Кобзон заявил, что "очень рад" желанию СБУ запретить въезд на Украину участнице песенного конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой, передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд россиянки в страну. Ранее украинский МИД раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, поскольку она посещала в 2015 году Крым без разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд сообщил об отсутствии претензий к делегации РФ у Европейского вещательного союза.

"Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей", — сказал Кобзон, позитивно оценив искусственно созданное Киевом "положение вне игры".

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Народный артист отметил, что России надо было сразу отказаться от участия в конкурсе. "Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам", — заявил он, напомнив, что американские спортсмены не поехали на Олимпийские игры в Москву в 1980-м, чтобы "показать свой характер".

"А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в "Евровидение", — добавил депутат, отметив, что Россия и так теряла намного больше, но теперь сможет не потерять честь и совесть.