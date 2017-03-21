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Деятельность российских масонских лож просит проверить депутат Госдумы Виталий Милонов, передает РИА Новости.

Соответствующее обращение он направил генпрокурору Юрию Чайке. Милонов указывает на то, что в России имеется очень много общественных и политических объединений. При этом российское законодательство запрещает иностранным и транснациональным компаниям заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние процессы страны.

По словам Милонова в нашей страны так называемые масонские ложи действуют свободно.

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"Одна из главных целей масонства — "создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов". Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы", — подчеркивает депутат, добавляя, что де-юре российские масоны подчиняются зарубежным коллегам.