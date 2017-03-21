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"Новые функции": диагностический центр в Барнауле меняет форматы работы

, ИА "Амител"
В алтайском минздраве рассказали о новых функциях медицинского учреждения

Фото: gelio.livejournal.com

Диагностический центр города Барнаула меняет формат и будет осуществлять координирующие функции. Об этом журналистам, 20 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов.

По его словам, за последние годы работа диагностического центра улучшилось. По состоянию на январь-февраль 2016 года в диагностическом центре было принято 20419 пациентов, а за аналогичный период 2017 года 20616 человек. Представитель минздрава отметил, что работа центра не изменилась. Так компьютерные томографы появились уже в краевой клинической больнице, других медицинских организациях, которые обслуживают население и помощь можно получить теперь там.

"Исторически диагностические центры Алтайского края строились тогда, когда не было возможности оснастить каждую медицинскую организацию недостающим оборудованием, специалистами. Мы помним 90-ые годы, когда существовала только платная медицина и не было доступа к оборудованию. В этой части диагностические центры свою роль и функцию выполнили: они адекватно отработали свою задачу", — отметил Насонов.

Заместитель министра сказал, что в регионе реализуется сразу несколько программ модернизации в сфере здравоохранения, поэтому работа диагностического центра видоизменяется.

"Учитывая, что помощь населению оказывается по месту прописки. Каждый человек прикреплен к определенной медицинской организации. Недостающие виды услуг медицинской помощи, либо консультации специалиста возмещается как раз диагностическим центром. Пациент также вправе пойти туда самостоятельно обратиться. Если он хочет получить услугу бесплатно, то для начала нужно получить направление в своей территориальной поликлинике. Либо без наличия направления пройти обследование бесплатно, как в любой другой организации. Если суммировать эти цифры, то мы говорим о расширении доступности этого вида помощи. Здесь мы меняем формат диагностического центра, чтобы центры в Бийске, Барнауле, Рубцовске осуществляли исключительно координирующую функцию. Это кластерный подход, который еще в 2008 году позиционировал губернатор Алтайского края", — добавил Сергей Насонов.

Заместитель министра напомнил жителям региона, что кроме диагностического центра есть возможность пройти бесплатное обследование еще в более чем 30 негосударственных медицинских организациях, которые по полису ОМС и направлению врача проводят диагностические услуги.

Отметим, ранее читатели Amic.ru сообщили, что поликлиники стали массово отказывать выдавать направления в диагностический центр. Получить консультации предлагают исключительно только за личные средства. Осенью 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что власти планируют расширить функционал диагностического центра. Учреждение теперь будет заниматься проектом "Автопоезд "Здоровье".

"Врачи на "поездах" будут проводить диспансеризацию в селах, а потом пациенты могут быть дополнительно дообследованы уже в диагностическом центре. А затем, если будет необходимость, получат направления в лучшие краевые специализированные клиники. Диагностический центр будет флагманом в этой работе, мы в этом проекте будем пионерами в России", — сказал тогда глава региона.


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Комментарии

21.03.2017 17:03
- гость -

А что нового то,?????

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21.03.2017 17:11
- гость -

Хана медицине. Ждите отток населения из Ак в 2017 тыщ 10

0  0
21.03.2017 17:15
гость

Все, закончилось

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21.03.2017 17:15
- гость -

Чтоб этому министру всю свою семью в 10 поликлинике обслуживать

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21.03.2017 17:17
- гость -

Наврали значит власти, что диагностический трогать не будут. Кто бы сомневался.

0  0
21.03.2017 17:26
гость

Карлина и насонова в поликлиннику №1. Не зря Карлин убрал Лещенко, которого боготворил коллектив и поставил бизнесмена. Лишь бы народу было хуже, вот его политика. Сам то обслуживается в Кремлевке

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