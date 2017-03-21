21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В этой связи редакции ИА "Амител" подготовили небольшой тест для читателей на знание русской поэзии. Сумеете ли вы отличить строки Владимира Маяковского от Игоря Северянина? А Есенина от Тютчева? Не спутаете ли вы стиль Иосифа Бродского и Анны Ахматовой? Пройдите наш тест — и узнайте. Первому, третьему и девятому участникам, правильно ответившим на вопрос — приз: билеты в цирк шапито "Звездный"! Участвуйте и выигрывайте: