Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Второй гипермаркет всемирно известной сети "Леруа Мерлен" откроется в Барнауле в среду, 22 марта.

Как сообщили в компании, магазин по адресу Правобережный тракт, 25 откроет свои двери для жителей региона ровно в 12:00.

Впрочем, до этого о новом гипермаркете расскажут журналистам. Так, к 09:00 у "Леруа Мерлен" соберутся представители СМИ, официальные лица и сотрудники магазина.

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О развитии сети расскажут заместитель гендиректора "Леруа Мерлен" в России Марк Луше, руководитель проектов регионального развития Кшиштоф Ткачек, региональный директор Евгений Лысенко, и непосредственный руководитель гипермаркета Дмитрий Дедов.

Затем состоится фуршет и осмотр гипермаркета. В полдень второй "Леруа Мерлен" будет доступен для всех желающих. Портал Amic.ru будет освещать открытие магазина и держать своих читателей в курсе событий.

Напомним, что первый "Леруа Мерлен" работает в Барнауле на Павловском тракте с весны 2015 года.