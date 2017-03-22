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"АвтоВАЗ" отзывает 106 тысяч Lada Kalina и Granta

, ИА "Амител"
Автомобиль будет отремонтирован бесплатно

Фото: new.c-motors.ru

"АвтоВАЗ" отзывает более 106 тысяч автомобилей марки Lada Kalina и Granta. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат 106 723 транспортных средств, реализованных с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день с VIN-кодами согласно приложению.

"Причиной отзыва Lada Kalina и Granta является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач)", — сообщает агентство.

Владельцы Lada Kalina и Granta будут уведомлены по почте или телефону. Узнать о необходимом ремонте можно, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На автомобилях будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. Либо трубки будут заменены на новые.

Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.


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