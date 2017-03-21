Фото: proxy.zee18.info

Россия в течение 45 дней выплатит последний долг СССР перед Боснией и Герцеговиной по расчетам, которые связаны с товарооборотом между бывшим Советским Союзом и бывшей СФРЮ. В пересчете сумма долга составила 125,2 миллиона долларов, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра финансов России Сергея Сторчака.

Во вторник, 21 марта, Россия и Босния и Герцеговина подписали межправительственное соглашение об урегулировании обязательств бывшего СССР.

Соглашение предусматривает пересчет клиринговой задолженности в доллары Соединенных Штатов по курсу, который использован в меморандуме. "В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу", — цитирует агентство слова Сторчака.

По его словам, Босния и Герцеговина — единственная страна из числе кредиторов бывшего Советского Союза, долг перед которой был непогашенным. Обязательства перед остальными республиками бывшей СФРЮ (Хорватия, Сербия, Черногория, Словения и Македония), которые Россия признала в многостороннем меморандуме от 17 сентября 2003 года, полностью погасили в 2011-2016 годах.