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Россия в течение 45 дней выплатит последний долг СССР перед Боснией и Герцеговиной по расчетам, которые связаны с товарооборотом между бывшим Советским Союзом и бывшей СФРЮ. В пересчете сумма долга составила 125,2 миллиона долларов, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра финансов России Сергея Сторчака.
Во вторник, 21 марта, Россия и Босния и Герцеговина подписали межправительственное соглашение об урегулировании обязательств бывшего СССР.
Соглашение предусматривает пересчет клиринговой задолженности в доллары Соединенных Штатов по курсу, который использован в меморандуме. "В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу", — цитирует агентство слова Сторчака.
По его словам, Босния и Герцеговина — единственная страна из числе кредиторов бывшего Советского Союза, долг перед которой был непогашенным. Обязательства перед остальными республиками бывшей СФРЮ (Хорватия, Сербия, Черногория, Словения и Македония), которые Россия признала в многостороннем меморандуме от 17 сентября 2003 года, полностью погасили в 2011-2016 годах.
Комментарии
Тоесть я смогу на днях получить обесцененный в девяностых вклад?
Лучше бы с внутренним рассчитались.
В советское время не было такой страны Босния и Герцеговина.
А через сколько дней России вернут долги? Или щедрый за счёт народа Путин уже всем ивсё простил да ещё плюс помощь Сирии, Киргизии, теперь Афганистан не без оснований считает Россию страной лохов, раз обратился за помощью.
Кубе долг скостили
Этот лысый нерукопожатный всё сдаст(продаст), чтобы мировым изгоем перестать быть.