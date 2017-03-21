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Москва вошла в сотню самых дорогих городов мира, заняв в соответствующем рейтинге 98 строчку, передает "Интерфакс".

Результаты исследования Worldwide Cost of Living 2017 представило агентство Economist Intelligence Unit (EIU). Рейтинг строился на сравнении цен на услуги и продукты в 133 городах мира.

Любопытно, что по показателю дороговизны жизни в 2016 году Москва находилась на 113 месте. Таким образом, российская столица поднялась на 15 строчек.

Возглавляет рейтинг Сингапур, который является лидером по данному показателю уже четвертый год подряд. Второе место за Гонконгом, третье — за Цюрихом. Далее расположились Токио, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.