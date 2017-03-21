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Глава МИДа Лавров отметил день рождения в самолете Токио — Москва. Фото

, ИА "Амител"
21 марта министру иностранных дел исполняется 67 лет

Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, как глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил свой день рождения на борту самолета.

"День рождения С.Лавров отмечает в отличной компании и на высоте", — написала на своей странице в Facebook Захарова, сопроводив пост фотографией, на которой запечатлен сам министр, а также журналисты его пула.

В этот момент Лавров находился на борту самолета Токио — Москва, возвращаясь с переговоров, которые состоялись в японской столице.

Отметим, что Сергею Лаврову 21 марта исполняется 67 лет.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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