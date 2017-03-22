Итальянская актриса Моника Беллуччи будет ведущей 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая, говорится на сайте киносмотра.

Для 52-летней актрисы это не первый опыт участия на фестивале. Актриса неоднократно становилась гостьей Канн. Впервые она приехала на фестиваль в 2000 году, чтобы представить фильм "Под подозрением". Кроме того, в 2006-м Беллуччи входила в состав жюри.

Основной конкурс главного события в мире кино станет известен уже в конце апреля. Пока остается тайной какой фильм откроет фестиваль. Президентом же жюри в этом году станет знаменитый испанский режиссер Педро Альмадовар, который неоднократно получал призы в Каннах.

Ожидается, что именно на Лазурном берегу состоится премьера новой работы российского постановщика Андрея Звягинцева "Нелюбовь".