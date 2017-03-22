Ученые из Швейцарии решили помочь курильщикам сохранить здоровье легких и составили список продуктов, которые должны помочь в этом нелегком деле. Как пишет Федеральное агентство новостей, людям с этой вредной привычкой нужно обязательно включить в свой рацион овощи и фрукты, при этом есть их нужно регулярно и при каждом приеме пищи.

В сырых и необработанных овощах и фруктах содержится большое количество природных антиоксидантов, которые в какой-то степени уменьшают влияние дыма на легкие и снижают риск онкологии.

Но в правиле есть и свои исключения — лук и картошка никотинозависимым никак не помогут. А вот яблоки, перец и листовые овощи будут очень полезны.