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Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Новосибирск для проверки воинских частей и соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а также выполнения гособоронзаказа на авиазаводе имени Чкалова, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, Шойгу проверит, как идет перевооружение Новосибирской дивизии РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс пятого поколения "Ярс".

Он отметил, что министр обороны проведет совещание на Новосибирском авиазаводе и проверит выполнение государственного оборонного заказа.

Кроме этого, Шойгу заслушает доклад командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева о состоянии боеготовности ракетной армии.