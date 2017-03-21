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Кремль рассчитывает, что российский представитель певица Юлия Самойлова сможет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве в мае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Комментируя сообщения о том, что Украина может закрыть россиянке въезд в страну, официальный представитель Кремля отметил, что пока Киев не объявлял о каких-либо официальных решения.

Песков отметил, что Россия следит за ситуацией, напомнив, что "Евровидение" является международным конкурсом. "Украина принимает у себя международный конкурс", — приводит его слова агентство.

В ответ на вопрос, может ли РФ бойкотировать конкурс, если Самойловой запретят въезд на Украину, Песков заявил, что что "это не совсем вопрос Кремля". Пресс-секретарь главы РФ отметил, что Кремль рассчитывает на то, что выбранный кандидат от РФ сможет представить страну на "Евровидении-2017", подчеркнув, что вопросы по данной ситуации надо задавать российским организаторам — Первому каналу.

"Если мы правильно понимаем, то такой опции, как замена нашего исполнителя, который уже определен, не предусмотрено", — заключил Песков.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что СБУ подготовила документ, согласно которому Самойловой могут запретить въезд на Украину. Это связано с ее выступлением летом 2015 года на концерте в Крыму.